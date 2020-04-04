Felipe Melo'dan Real Madrid maçı için flaş iddia

154 resmi maça çıktığı Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve sarı kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline gelen Felipe Melo, Galatasaray'da geçirdiği dönemden corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle dışarı çıkmadığı günlerde evinde vaktini nasıl değerlendirdiğine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız 9 Nisan 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövaşında Real Madrid'i 3-2 mağlup etmelerine rağmen turnuvaya veda ettikleri müsabakaya dair de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sakalım biraz uzadı, böylece bana sahada daha saygı duyacaklar. Evimde ailemleyim ve 4 çocukla yapacak çok şey var. Brezilya'da da durum farklı dğeil, İtalya'daki kadar acil bir durum yok. Tanrı bizim yardımcımız olsun."

"Gelecekte nerede olacağım bilmiyorum ancak futbol dünyasında kalacağım çünkü benim dünyam bu. Oynadığım gerçeğinin dışında sporu konuşmayı ve izlemeyi de seviyorum. Şu anda maç izleyemediğim için çok üzgünüm."

"VAR olsaydı turu geçerdik"

"Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı! Deplasmanda kaybetmiştik ve içeride yeniden kendimize geldik ve ayaklandık! İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik."

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"Galatasaray'da çok fazla kazandık, farkı buydu"

"En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus'ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina'da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray'da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya'da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye'de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras'ta da şampiyon oldum ve Libertadores'te yarı finale yükseldik."

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