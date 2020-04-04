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, Mariano'nun yerine 'yi alacak

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmarını da sürdüren , 'un sağ beki 'yi kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı Mariano ile kontrat yenilemeyecek olan sarı-kırmızılı takım, 'yı da gönderecek. , sağ bek pozisyonunu Linnes-Sangare ikilisine emanet edecek. 25 yaşındaki milli futbolcu Sangare, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 07:59 ABONE OL
Galatasaray, Mariano'nun yerine Nazım Sangare'yi alacak

Galatasaray, haziran ayında yeniden başlaması beklenen Süper Lig için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da 2021-2022 sezonunun transfer planlamalarını yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, yabancı ağırlıklı kadrosunu yerli isimlerle de takviye etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin, öncelik verdiği bölgelerden biri de sağ bek olarak görünüyor. 34 yaşına gelen Mariano hücumda iyi performans verse de savunmada zaman zaman aksıyor. 30 yaşındaki Şener Özbayraklı ise kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Galatasaray, bu bölgeyi Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi alarak güçlendirmeyi planlıyor.

HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Cimbom, Nazım Sangare'yi alarak takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle Galatasaray, sol kanatta Marcelo Saracchi'de olduğu gibi sağda da bir dinamizm yakalayacak.

Gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselen Sangare de kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma transfer olarak çıtayı yükseltmek istiyor. Sarı- kırmızılı yöneticilerin başarılı sağ bek ile kurduğu temastan olumlu yanıt aldıkları öğrenildi. Sangare gelirse, Fatih Terim yola Linnes-Sangare ikilisiyle devam edecek.

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Galatasaray, Mariano'nun yerine Nazım Sangare'yi alacak
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