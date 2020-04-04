Liverpool çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.

Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Daha önce Premier Lig takımları Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

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