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SON DAKİKA | Dorukhan'dan flaş açıklama! Adı ile anılıyordu...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. 'ın milli yıldızı 'ün menajeri yaptığı açıklamada siyah beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamadıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Dorukhan'ın adı ile de anılmaya başlanmıştı. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'den flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 17:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Dorukhan'dan flaş açıklama! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın milli yıldızı Dorukhan Toköz'ün menajeri yaptığı açıklamada siyah beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamadıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Dorukhan'ın adı Fenerbahçe ile de anılmaya başlanmıştı. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'den flaş bir açıklama geldi.

Dorukhan'ın açıklaması şu şekilde;

"Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

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SON DAKİKA | Dorukhan'dan flaş açıklama! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
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