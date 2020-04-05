Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

halinde. Yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri alt üst
eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi.
Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız
oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı.
Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli
Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Ayrıca Beşiktaş Kabataş
Vakfı Okullarımızda "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" adı altında bizler
için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim burcu
vermeyi kararlaştırdık. Bağış kampanyasına desteğimizi, kulübümüze mali bir yük
yansıtmadan, Futbol A Takımı Kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen
futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle kuruluş
tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. HALKIN
TAKIMI olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir
kez daha ifade etmek istiyorum.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak koronavirüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur
etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5
aylık süreçte, kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten
gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber
çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık.
Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte
görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz,
çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gecemizi
gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler
aramaya devam ediyoruz.
Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla
taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan
sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı
zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem
dışarıda bir sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir.
Sevgi ve saygılarımla,
Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı