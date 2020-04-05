Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması... Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na kulüp olarak 1 milyon 903 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı..Bildiğiniz üzere tüm dünya yaklaşık üç aydır Covid-19 salgınıyla topyekun mücadele

halinde. Yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri alt üst

eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi.

Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız

oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli

Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Ayrıca Beşiktaş Kabataş

Vakfı Okullarımızda "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" adı altında bizler

için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim burcu

vermeyi kararlaştırdık. Bağış kampanyasına desteğimizi, kulübümüze mali bir yük

yansıtmadan, Futbol A Takımı Kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen

futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle kuruluş

tarihimiz olan 1903 yılına ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. HALKIN

TAKIMI olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir

kez daha ifade etmek istiyorum.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak koronavirüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur

etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5

aylık süreçte, kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten

gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize kendileri ile beraber

çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık.



Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte

görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz,

çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gecemizi

gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler

aramaya devam ediyoruz.



Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla

taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan

sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı

zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem

dışarıda bir sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir.



Sevgi ve saygılarımla,

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı



