Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e rest!

Dorukhan Toköz'ün istekleri Beşiktaş'ta herkesi küplere bindirdi. Önceki gün menajeri aracılığıyla yeni sözleşme isteyen 23 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek isyan bayrağını açmıştı.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğraflarını da kaldıran millî futbolcu ipleri kopma noktasına getirdi.

Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, "Ligler başlayınca eylül ayında ya da Dorukhan'ın sözleşmesinin bitimine altı ay kala görüşmeye çağırırlarsa o zamanki şartları masaya koyarız. Dorukhan'ın bölgesinde oynayan futbolculara 2 milyon avro civarı ödeniyor. Benzer sözleşme isteriz" deyince siyah-beyazlı yöneticilerin tepkisi sert oldu.

"NE DURUMDA OLDUĞUNU UNUTMA!"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, genç futbolcuyla iletişime geçen siyah-beyazlı yöneticiler, "Sözleşmen bir yıl daha devam ediyor. Gencecik adamsın. Bu işlere kalkışacağına işine bakıp futbolunu oynasana. Beşiktaş'tan önce ne durumda olduğunu unutma" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen'e de sitemde bulunan siyah-beyazlı idareciler, "Dorukhan'ın bölgesinde oynayanlara ödenen yüksek rakamlar var ama biz onlardan kurtulmak istiyoruz zaten. Önceki yönetimin yaptığı yanlışları devam ettirmek zorunda değiliz. Önümüzdeki dönemde bu tür sözleşmeler asla olmayacak" diyerek kontrat yenileme girişiminde bulunmayacaklarını açıkça dile getirdi.

ÜCRETLER DÜŞECEK

Menajer Necdet Ergezen'in, "Dorukhan Toköz'ün bölgesinde (orta saha) oynayan futbolculara 2 milyon avro civarı ödeniyor" dediği isimler arasında Ljajic (2 milyon avro) ve Lens (2,2 milyon avro) yer alıyor. Yönetim ise yeni sezon öncesi futbolcuların tamamıyla görüşüp, koronavirüs sebebiyle değişen futbol ekonomisinden dolayı yıllık ücretlerinde indirime gitmelerini isteyecek. Bu konuda katı tavır alan yönetimin, indirime gitmeyen oyuncuları kadro dışı bırakarak gerekirse yola altyapı oyuncularıyla devam etmekte kararlı olduğu öğrenildi.

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