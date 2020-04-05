Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha izin çıkabilir.
Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler'de yönetim satabileceği iki ismi belirledi.
Sarı lacivertli yönetim Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.
Fenerbahçeli idarecilerin Zajc için belirdiği bonservis bedeli 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu ve bu tekliflerin gelmesi halinde ayrılığın kesin olduğu ifade edildi.
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