Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe iki ismi gözden çıkardı! 20 milyon Euro...

iki ismi gözden çıkardı! 20 milyon ...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin öncelikli amacı transfere kaynak yaratmak. Bunun için de sarı lacivertli kulüp iki ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:17 ABONE OL
Fenerbahçe iki ismi gözden çıkardı! 20 milyon Euro...
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha izin çıkabilir.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler'de yönetim satabileceği iki ismi belirledi.

Sarı lacivertli yönetim Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

Fenerbahçeli idarecilerin Zajc için belirdiği bonservis bedeli 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu ve bu tekliflerin gelmesi halinde ayrılığın kesin olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Nec Nijmegen...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe iki ismi gözden çıkardı! 20 milyon Euro...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA