Radamel Falcao'nun paylaşımına Kylian Mbappe'den yorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, twitter hesabından Monaco günlerinde attığı bir golü paylaştı. Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla paylaştı.

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu paylaşımının altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.

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