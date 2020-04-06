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'dan 'a müjde

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve tarafından yapılan açıklama ile sol diz ön çapraz bağları koptuğu ve menisküsünde yırtık olduğu bildirilen stoper 'dan sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi. Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren bir video paylaştı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 23:30 ABONE OL
Christian Luyindama'dan Galatasaray'a müjde

Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Yıldız stoperin videolarını izleyen Galatasaray taraftarını heyecan sardı.

Sarı-kırmızılı takımda savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Luyindama, 18 Kasım 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla Gambiya karşısında oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64'üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı. Bunun ardından ise Türkiye'ye dönerek tedavisine başlandı ve tekrar antrenmalara başladı.

Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınlama başladı.

Sözleşmesi sene sonuna kadar askıya alınan Luyindama'nın geri dönüşü için Galatasaray taraftarları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.

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Christian Luyindama'dan Galatasaray'a müjde
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