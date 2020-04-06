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Cristiano Ronaldo'ya yeniden rakip olabilir! 'ye 'dan talip var

Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Inter'in eski başkanı , 'nın Arjantinli yıldızı hakkında çarpıcı bir iddiasında bulundu. İtalya'da bir radyo programında konuşan Moratti; Inter'in, Messi'yi transfer etmek için çalışmaları olduğunu bildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 19:57 ABONE OL
Cristiano Ronaldo'ya yeniden rakip olabilir! Lionel Messi'ye İtalya'dan talip var

İtalya Serie A ekibi Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti flaş bir iddiada bulundu. Milano ekibinin efsane başkanı, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Inter'e transfer olabileceğini açıkladı.

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İtalya'da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, "Lionel Messi'nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil. Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter'in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Massimo Moratti corona virüsün futbola olan etkisi hakkında ise, "Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo'ya yeniden rakip olabilir! Lionel Messi'ye İtalya'dan talip var
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