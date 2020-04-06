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Galatasay'ın Mario Lemina planı hazır

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için kararını verdi. Sarı kırmızılı kulüp, 'in jokerlerinden olan yıldız oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak için İngiliz ekibiyle temasa geçecek.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Galatasay'ın Mario Lemina planı hazır

Sarı-Kırmızılılar her ihtimali düşünüp olası bir sezon iptalinde hemen yeni kadroyu şekillendirmek için de çalışıyor. Fatih Terim'in jokerlerinden Mario Lemina'nın da takımda kalması en büyük plan. Gabonlu oyuncu da kendisini istemeyen Southampton'a dönmek istemiyor. G.Saray cephesi Lemina'yı bir yıl daha kiralamak için İngiliz kulübüne teklif yapacak.

İngiliz basınına göre de Southamptan oyuncunun G.Saray'da kalmasından yana.

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EL TİGRE GOLLERİNİ ÖZLEDİ

Aslan'ın gol silahı Radamel Falcao, sosyal medya hesabından eski günlerini andı… Kolombiyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yayınlanan Atletico Madrid forması ile Hannover'e attığı golü paylaştı… Falcao sonrasında da Monaco'da oynadığı dönemde Dijon'a attığı frikik golünü takipçileri ile paylaşıp "Harika bir eşleşmeydi" yorumunu yaptı.

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Galatasay'ın Mario Lemina planı hazır
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