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Roco'dan sözleri!

'ın 2018-2019 Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'dan ettiği defans oyuncusu , hesabında gelen soruları yanıtladı. Şilili yıldız, ülkesindeki takımlara transferi için açık kapı bıraktı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:21 ABONE OL
Roco'dan transfer sözleri!

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Enzo Roco, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.

Bir taraftarın, "Şili'de CD Universidad Católica hariç başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna Roco, "Evet" yanıtını verdi, Colo Colo ve Universidad'a açık kapı bıraktı.

"Avrupa'da favori takımın kim? sorusuna Roco, "Liverpool" dedi.

Roco, "En büyük hayalin nedir?" sorusuna, "En büyük hayalim 100 yıldan fazla yaşamak" şeklinde cevat verdi. Universidad Católica'da forma giydiği dönemde en iyi oyuncu kimdi sorusuna? Roco, "En iyi oyuncu bendim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Şilili oyuncu; bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol ile oynadı.

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Roco'dan transfer sözleri!
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