Trabzonspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in, kulüp yönetiminin izniyle, özel uçakla şehirden ayrıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

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