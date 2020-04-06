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'a yeni Sosa!

Son dakika haberleri...Süper Lgi'in lideri Trabzonspor, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına da devam ediyor. Fırtına'nın hedefinde ülkesinde 'Yeni Sosa' yakıştırması yapılan Valez Sarsfield'dan var.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 20:47 ABONE OL
Trabzonspor'a yeni Sosa!

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da liderliği getiren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz kaptan Jose Sosa'nın performansı oldu.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sosa ile mukavele uzatacak olan Fırtına, bir yandan da 35 yaşına girecek olan yıldızın veliahtını aramaya başlamıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili ekibin izleme komitesi, aradığı oyuncu Arjantin Süper Ligi'nde buldu.

Velez Sarsfield'da forma giyen ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Lucas Robertone komite tarafından takip edilirken, scout ekibinden çok olumlu rapor aldı.

SOSA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK
Scout ekibinin raporuna göre 23 yaşındaki orta sahasının en önemli özellikleri duran toplardaki ustalığı ve sağ ayağını roket gibi kullanabilmesi.

Trabzonspor yönetiminin Jose Sosa'dan da görüş alarak transferde harekete geçmesi bekleniyor.

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Trabzonspor'a yeni Sosa!
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