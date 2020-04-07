Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alper Potuk'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı

'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı

'ye transfer olduğu günden beri bekleneni bir türlü veremeyen ve son olarak 2019-20 sezonunun ikinci yarısında bırakılan , Fenerbahçe'den ayrılıyor. Milli futbolcu için ve isimlerinin geçmesine rağmen Alper'in yeni adresinin olması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:41 ABONE OL
Alper Potuk'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Alper Potuk, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul'da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper'e yeni sezon için bir talip daha çıktı. Göztepe'nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Alper Potuk, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi. Fenerbahçe Yönetimi de gitmesi için baskı yaptı ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul'da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper'e yeni sezon için bir talip daha çıktı.

Göztepe'nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi. Fanatik'te yer alan habere göre İzmir ekibi, sözleşmesi 2022'de bitecek olan Alper Potuk için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden... Fenerbahçe'de karar verildi! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi Alex de Souza adım adım Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme... Süper Lig'in yıldızından şok sözler! "Fenerbahçe hataydı" Fenerbahçe'de 5 isim için satış kararı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alper Potuk'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA