Erling Haaland'dan Trabzonsporlu Alexander Sörloth için övgü dolu sözler

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle, krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Norveçli forvet Alexander Sörloth'a bir övgü de Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen vatandaşı Erling Haaland'dan geldi.

433'e açıklamalarda bulunan Norveçli yıldız, Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Sörloth hakkında şu ifadeleri kullandı:



Erling Haaland

"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"

"Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici."

"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"

"Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak."

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Erling Haaland'dan Alexander Sörloth'a mesaj