Salgında FIFA'dan ceza yok!

Süper Lig kulüpleri Koronavirüs nedeniyle finansal olarak güçlük çekerken, oyuncu maaşları da aksıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ana konusu olan ekonomik tedbirler hakkında FIFA'dan da önemli bir bildirim gerçekleşti. Kulüplere yapılan açıklamaya göre salgın süreci boyuncu oyunculara ödemesini aksatan kulüpler, sadece o aylar için FIFA düzeyinde hatalı kabul edilmeyecek. Buna göre herhangi bir futbolcu salgın devam ederken, ödemesini alamadığı için FIFA'ya başvurursa, kulüplerin lehine karar çıkacak.

NİSAN VE MAYIS AYINDA DA DEVAM EDEBİLİR

Kulüpleri ayakta tutmak için önlemler alan FIFA'nın kararı takımlara bildirilirken, Mart ayı öncesine ait borçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Nisan-mayıs ve haziran ayının akıbeti ise Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi hakkında yapacağı açıklamalara göre belirlenecek. FIFA'nın yaptığı bildirimde kulüplere ilk olarak oyuncu ile anlaşılması, aksi halde bu kez oyuncu birlikleri ile masaya oturulması tavsiye edildi. Her iki yolda da çözüm bulunamaması halinde FIFA'ya bilgi verilmesi talep edildi.

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TRANSFER YASAĞI KALKABİLİR

FIFA'nın aldığı bu kararın aynı zamanda transfer yasaklarının da önüne geçmesi bekleniyor. An itibarıyla kısıtlı gelirlerini mevcut borçlar yerine, geçmiş dosyalar için kullanabilecek olan kulüpler bu şekilde olası bir transfer yasağını da engellemiş olacaklar.

DOSYAMIZ KABARIK

Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig'de de birçok kulübümüzün dosyası FIFA'nın önünde... Özellikle yabancı oyuncuların ödenmeyen yıllık ücretleri sonrasında yaptığı başvurular artarken FIFA, Türkiye'nin kendilerine bu konuda en çok dosyası gelen ülkelerden olduğunu açıklamıştı.

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