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'dan ' De Beşiktaş' paylaşımı

Beşiktaş Teknik Direktörü , hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Corona virüsü nedeniyle evinde kendini karantina altına alan Yalçın, günlerini Netflix'te dizi ya da film izleyerek geçirdiğini ifade etmişti. 47 yaşındaki hoca, dünyaca ünlü dizi De Papel'in afiş fotoğrafının kendisi ve siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafıyla montajlanmış halini hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 21:49 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcu ve teknik adamlar da günlerini evlerinde karantina altında geçiriyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamayla evde sık sık dizi ya da film izlediğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Netflix'in dünyaca ünlü dizisi La Casa De Papel'i izlediğinin mesajını veren Yalçın, kendisi ve futbolcularının montajlanmış bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

La Casa De Papel'in afişindeki karakterlerin yerine Sergen Yalçın, Vida, Atiba, Ljajic ve Gökhan Gönül'ün fotoğraflarının montajlanmış şeklini paylaşan deneyimli hoca, sosyal medyada gündem oldu.

Afiş fotoğrafında ise, La Casa De Papel yerine La Casa De Beşiktaş yazılı olması dikkat çekti.

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Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı
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