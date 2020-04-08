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10 numarasını Brezilya'da buldu

Süper Lig'e corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle verilen arada kulüpler gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim'in, hastaneden taburcu olması sonrası transfer çalışmalarına hız veren , Brezilyalı 10 numarayı gözüne kestirdi.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 18:59 ABONE OL
Galatasaray 10 numarasını Brezilya'da buldu

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan 'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı.

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Galatasaray 10 numarasını Brezilya'da buldu
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