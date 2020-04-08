Galatasaray 10 numarasını Brezilya'da buldu

Süper Lig'e corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle verilen arada kulüpler gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim'in, hastaneden taburcu olması sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Brezilyalı 10 numarayı gözüne kestirdi.
Giriş Tarihi: 8.4.2020 18:56Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 18:59ABONE OL
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan Galatasaray'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı.