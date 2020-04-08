İngiltere Premier Lig'de dev corona virüsü zararı

İngıltere Premier Lig'de kulüplerin kayıpları 1 milyar Pound'u aşacak…Liglerin durmasının ardından gelir akışı durma aşamasına gelen takımlardan en çok para kaybedenlerin başında 116.4 milyon Pound ile Manchester United geliyor.

Manchester City, 109.3 milyon Pound ile ezeli rakibini takip ederken Liverpool da 102.6 milyon ile üçüncü sırada. Chelsea (91 milyon), Tottenham (83 milyon), Arsenal (55.6 milyon) ile zirveyi takip ederken toplamda gelir kaybı 1 milyar Pound'u (8 milyar 331 milyon TL) aşacak.

BU SEZONU BİTİREMEYEBİLİRİZ

İNGİLTERE Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, salgın nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" ifadesini kullandı.

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