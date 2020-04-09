İlk Sabah duyurmuştu! Galatasaray o haberi doğruladı

Tüm Türkiye'nin Sabah Gazetesi'nden öğrendiği haber, bugün Galatasaray tarafından da doğrulandı. Sarı-kırmızılı kulüp, örnek bir davranışa imza atarak, Mecidiyeköy'de yapımı tamamlanan 13 katlı oteli devletin hizmetine sundu.

Ülkemizin corona virüsüyle mücadele ettiği bu zor dönemde her kesimden destek çığ gibi büyürken, Galatasaray camiasından maddi desteğin yanında bir de hizmet desteği geldi. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Mecidiyeköy'de yapımı biten otelin ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildiği belirtti. Binada 182 hasta odası yer alacak.

Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor. Bütün alanların toplamı ise 16 bin 966,54 metrekare.

Hastane için yapılan plan şöyle:

-6. kat: Morg, sığınak, mekanik - 1228,36 m2

-5. kat: Laboratuvar, ameliyathane - 1228,36 m2

-4. kat: Ameliyathane - 1228,36 m2

-3. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

- 2. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

- 1. kat: Mağaza - 1228,36 m2

Z: resepsiyon, kafe - 730,16 m2

A: ofis, hastane yönetimi - 236,64 m2

1-13. katlar: Hasta odaları (182 oda) - 8013,2 m2

Çatı katı: Restaurant - 616,40 m2

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır."

SABAH GAZETESİ'NDE YER ALAN HABER:

Galatasaray'dan örnek corona virüsü kararı