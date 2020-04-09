Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi'den Inter iddialarına yanıt!

Messi'den iddialarına yanıt!

Son dakika haberleri... 'nın Arjantinli yıldızı için İtalya Serie A ekiplerinden 'in devrede olduğu belirtilmiş ve yıldız ismin transfer olacağı iddia edilmişti. Messi, hesabından bu iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 22:11 ABONE OL
Messi'den Inter iddialarına yanıt!

İspanyol devi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak için Inter'e gideceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu, Inter'e transfer olacağı iddialarının yer aldığı haberi takipçileriyle paylaşıp "Sahte haber" yazarak tepki gösterdi.

Lionel Messi gönderinin altına da, "Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" yazarak Barcelona'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

UEFA'DAN FLAŞ KARAR! FORMATTA DEĞİŞİKLİK OLACAK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi'den Inter iddialarına yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA