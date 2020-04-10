Linnes, G.Saray'a Omar Elabdellaoui'yi getiriyor

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sağ bek Mariano ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi.

Takvim'de yer alan habere görei Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan deneyimli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılılardan teklif aldı.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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