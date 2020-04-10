Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Linnes, G.Saray'a Omar Elabdellaoui'yi getiriyor

Linnes, G.Saray'a 'yi getiriyor

sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun alternatiflerini aramaya başladı. Brezilyalı ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. 'la sözleşmesi bitecek olan için teklif yapıldığı iddia edildi. gerçekleşirse, Cimbom'da Linnes'ten sonra bir Norveçli daha kadroya katılacak.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 13:24 ABONE OL
Linnes, G.Saray'a Omar Elabdellaoui'yi getiriyor

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sağ bek Mariano ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi.

Takvim'de yer alan habere görei Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan deneyimli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılılardan teklif aldı.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

Fatih Terim'in gözdesi Adil Aouchiche PSG ile anlaşamadı! Brezilyalı yıldız Hulk, Galatasaray ile görüştü Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Linnes, G.Saray'a Omar Elabdellaoui'yi getiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA