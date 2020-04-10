Ramil Guliyev'den SABAH'a iddialı açıklamalar

Dünyada spora verilen zorunlu araya rağmen sporcular kendi imkanlarıyla formlarını korumaya çalışıyor. Bunlardan biri de 200 metrede Dünya ve Avrupa şampiyonu atletimiz Ramil Guliyev… Koronavirüs yüzünden değişen hayatını ve çalışma şartlarını SABAH Spor'a anlatan Ramil Guliyev şunları söyledi: "Olimpiyatların ertelenmesi doğru bir karardı çünkü insanların hayatı söz konusuydu. Paris'teki Avrupa Şampiyonası ise (25-30 Ağustos) iptal edilmedi ama her gün 5 bin vaka çıkıyor orada. Ne olacak bilmiyoruz. Yaz aylarında vaka sayısı düşecek deniyor. Biz de onu bekliyoruz.

ASFALT BİZİM İÇİN ÇOK ZARARLI

Biz sporcular olarak her zaman hazır olmak zorundayız. 1 ay idman yapmasak 3 ayda ancak toparlarız. Arkadaşlarımla beraber Belek'te ev tuttuk. Sokakta kendimize bir yer çizdik, pist niyetine. Bahçede de ağırlık idmanları yapıyoruz. Asfaltta koşmak çok zararlı oluyor tabii. Biz de o yüzden asfalt olmayan yerlerde koşuyoruz."

Ramil Guliyev: İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız

DOĞRU YOLDAYIZ BİRAZ SABIR

TÜRKIYE'DE umut veren, genç atletler çıkıyor. Mesela Necati Er (üç adım atlama)… Onun dışında çekiç atmada Özkan Baltacı var, gelecekte iyi yerde olabilir. 4x400 metrede genç sporcularımız gerçekten iyi dereceler yapıyor dünya çapında. Bir yıl olur, iki yıl olur ama doğru yoldayız. Ancak bunun için mutlaka sabır göstermek de gerekiyor.

EVDE OTURARAK DÜNYAYI KURTARALIM

ŞU an ülkemizin yaşadığı durum kötü değil. Hepimiz sağlığımızı korumak için evdeyiz. Dünyamızı evde oturarak kurtardığımız bir zamandayız. Hepimiz birlikte hareket etmeli, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz ki başarılı olalım. Bazı insanlar çalışmak zorunda, onları da elbette anlamalıyız. Şimdi evde oturuyoruz, yarınlarda sokakların, denizlerin keyfini çıkaracağız.

BU BENİM BORCUM OLDU

SPORA başlarken 3 hedefim vardı, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu. İkisine ulaştım. Ama olimpiyat altın madalyasını da almadan bırakmam. Bu benim borcum gibi geliyor. Bunu başardıktan sonra da kariyerime yön vereceğim.





GULİYEV HEP ZORU SEVMİŞTİR

TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Ramil Guliyev'in bu dönemi en iyi şekilde atlatacağına inandığını belirterek, "O her zaman zoru sevmiştir. Ay-Yıldızlı bayrağımızı yine en yüksekte dalgalandıracağına inanıyorum" dedi. Turkcell olarak hem sponsorluklar hem de olimpik branşlarda TURKSPORU çatı projesiyle sporcuların her zaman yanında yer aldıklarını vurgulayan Erkan, "Umarım, bu yıl ertelenen EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'nda birlik ve beraberliğimizi daha çok pekiştirerek gelecek sene büyük zaferlere imza atacağız" ifadesini kullandı.