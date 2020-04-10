Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolculardan biri olan Caner Erkin'in geleceği merak konusu. Kemer sıkma politikası uygulaması beklenen Beşiktaş Yönetimi'nin, milli sol bekten indirime gitmesini isteyeceği sır değil...

Caner Erkin'in bu talebe ne yanıt vereceği beklenirken, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski takımı Fenerbahçe'nin de Caner Erkin ile ilgilendiği konuşuluyordu.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.



Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor...

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