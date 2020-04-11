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Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme

(Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:55 ABONE OL
Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.

Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.

Maaş ertelemesi kabul edildi!

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Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme
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