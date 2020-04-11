Ekuban'ın ailesinden flaş çağrı! "Türkiye daha güvenli orada kal"

Tüm dünyayı saran corona virüsü ülkemizde de etkili oluyor. Ancak Türkiye, corona virüsüyle mücadelede birçok ülkeye göre daha iyi durumda.

Corona virüsüyle mücadeledeki başarıdan dolayı futbol hayatını Türkiye'de sürdüren yabancı futbolcular da ülkelerine dönmek yerine burada kalmayı tercih ediyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor'un forveti Caleb Ekuban ise İtalya'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi.

İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca anne ve babasının da "Türkiye'de kal, orası daha güvenli. Sakın gelme" dediği bildirildi.

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