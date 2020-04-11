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Ekuban'ın ailesinden flaş çağrı! " daha güvenli orada kal"

'un yıldız futbolcusu , corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülkelerden biri olan 'ya gitmek için izin istemişti. Bordo-mavili yönetim Ekuban'a izin vermezken, ailesi İtalya'da olan futbolcuya anne ve babasından da ''de kal' çağrısı geldi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 08:25 ABONE OL
Ekuban'ın ailesinden flaş çağrı! Türkiye daha güvenli orada kal

Tüm dünyayı saran corona virüsü ülkemizde de etkili oluyor. Ancak Türkiye, corona virüsüyle mücadelede birçok ülkeye göre daha iyi durumda.

Corona virüsüyle mücadeledeki başarıdan dolayı futbol hayatını Türkiye'de sürdüren yabancı futbolcular da ülkelerine dönmek yerine burada kalmayı tercih ediyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor'un forveti Caleb Ekuban ise İtalya'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi.

İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca anne ve babasının da "Türkiye'de kal, orası daha güvenli. Sakın gelme" dediği bildirildi.

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Ekuban'ın ailesinden flaş çağrı! "Türkiye daha güvenli orada kal"
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