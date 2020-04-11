Falcao Galatasaray'dan gitti gidiyor!

Sarı-Kırmızılıların büyük bir heyecanla beklediği Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri fazla uzun olmayacak gibi... Kolombiyalı yıldız, Arap sermayesinden güçlü bir teklif ler almıştı. Al Sadd, Al Nasr ve Al-Hilal, 33 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açmıştı. Artık bu iki takımdan birine gitmesi bekleniyor.



HULK'UN AKLI DEVLER LİGİ'NDE

Radamel Falcao'nun Arap yarımadasına olası transferi ile plansız ve forvetsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar rotayı Hulk'a kırmıştı. Çin'in SIPG takımından ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı yıldızla en ciddi ilgilenen kulüp Galatasaray. 33 yaşındaki futbolcunun kontratı bu yılın Kasım ayında sona eriyor. Kontrat uzatma teklifini reddeden Hulk, Cimbom'a gelerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Bunun için de Çinli yetkililerden özel izin istedi.

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