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için harekete geçti!

Hücumdaki silahlarını artırmak isteyen , pozisyonu için ve ’yi listesine aldı. Eduardo sezon sonu serbest kalacak. AIque ise genç ve potansiyelli.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 07:15 ABONE OL
Fenerbahçe 10 numara için harekete geçti!

Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi… Sezon başında büyük umutlarla alınan Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.

FARKLI PROFİLDE İKİ İSİM
Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi… Bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.



2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaqua Elias Brito… 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.




YENİ HOCA KARAR VERECEK
Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe 10 numara için harekete geçti!
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