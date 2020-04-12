Abel Xavier kimdir? Eski Galatasaraylı futbolcu Abel Xavier nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Abel Xavier, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde İslam dinini seçtiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında eski futbolcuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Abel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor. İşte Abel Xavier'e ilişkin tüm detaylar…

ABEL XAVIER KİMDİR?

Abel Luís da Silva Costa Xavier (Portekizce telaffuz: [ɐˈbɛɫ ʃɐviˈɛɾ]; d. 30 Kasım 1972, Nampula, Mozambik), Portekizli eski millî futbolcu ve teknik direktördür.

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