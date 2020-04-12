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kimdir? Eski Galatasaraylı futbolcu Abel Xavier nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

’de bir dönem foması giyen , sarı-kırmızılı ekipte oynadığı dönemde İslam dinini seçtiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında pek çok kişi arama motorlarında eski futbolcuya ilişkin Abel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? şeklinde soruların cevaplarını merak ederek araştımayı sürdürüyor. Abel Xavier’in nereli, kaç yaşında olduğu ve hangi takımlarda oynadığı ile ilgili detayları içeriğimizde bulabileceksiniz. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 18:39 ABONE OL
Abel Xavier kimdir? Eski Galatasaraylı futbolcu Abel Xavier nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Abel Xavier, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde İslam dinini seçtiğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında eski futbolcuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Abel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını merak ederek araştırma yapmaya devam ediyor. İşte Abel Xavier'e ilişkin tüm detaylar…

ABEL XAVIER KİMDİR?

Abel Luís da Silva Costa Xavier (Portekizce telaffuz: [ɐˈbɛɫ ʃɐviˈɛɾ]; d. 30 Kasım 1972, Nampula, Mozambik), Portekizli eski millî futbolcu ve teknik direktördür.

Diğer tüm detayları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz....

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Abel Xavier kimdir? Eski Galatasaraylı futbolcu Abel Xavier nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
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