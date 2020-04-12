Futbolda yeni transfer dönemi geliyor! Resmen açıkladı

Corona virüsü (Covid-19) salgınının vurduğu futbolda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, transfer dönemlerinin nasıl oluşturulacağı da merak ediliyordu. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching konuyla ilgili kulüplere müjdeli haberi verdi.

Almanya'da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın kulüpleri de mağdur etmek istemedğini belirten Kitching, gelecek sezonun programı belli olduktan sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.

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