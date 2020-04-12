Falcao'nun yerine dünya yıldızı!

Futbolun koronavirüs salgını nedeniyle durduğu ortam ve maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.



Suudı Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor. Bu ücreti karşılaması zor görünen sarı-kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.



GİDERSE NELER YAŞANACAK?

34 yaşındaki Falcao'nun Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Taraftarlarla arası oldukça iyi... Gelişi ve attığı goller hep büyük coşku ile karşılandı. Her hareketi yakından takip ediliyor. Yeni dönemle birlikte yeni gelişmeler olma ihtimali yüksek. Taraftarları muhtemel bir Hulk değişimine ya da Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle gönderilmesine nasıl bakacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor.



ÇİN'DEN KÜCÜLME KARARI

Beıjıng Daily, futbolcunun ismini vermedi ancak özellikle sosyal medyada bu ismin daha önce verdiği röportajlara bakıldığında Hulk olduğu iddia edildi. Brezilyalı oyuncu, futbolseverler arasında adeta Çin'de istenmeyen adam haline geldi. Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya dönme planları yaptığı belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Hulk'un, Galatasaray'dan gelecek bir teklife olumlu bakacağı da gelen haberler arasında...



Falcao'nun ayrılması halinde Galatasaray, Shanghai'de forma giyen Hulk'u getirmeyi düşünürken Çin'den gelen haberler de bunu destekler nitelikte... Çin Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada makul bir maaş indirimi konusunda Çin Futbol Birliği, Çin Süper Ligi, Çin Ligi A ve Çin Ligi B'de yer alan takımların temsilcileriyle yapılan video konferansta şu anda ödenen maaşların sürdürülemeyeceği kararının alındığını duyurdu. Maaşların düşürülmesi konusundan federasyonun, FIFA ile iletişime geçtiği ve destek aldığı belirtildi.

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