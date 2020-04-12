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Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor

'un orta saha oyuncusu Guilherme, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi oldu.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 13:06 ABONE OL
Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.
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Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
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