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'ın son durumu belli oldu!

Son dakika corona virüsü haberleri... 'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor dünyasını da vurdu. 'de ve dünyada futbol camiasının pek çok ismi corona virüse yakalandı. Bu isimlerden biri de Başkanı . Gümüşdağ, yaptığı açıklamada taburcu olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 13:29 ABONE OL
Göksel Gümüşdağ'ın son durumu belli oldu!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti.

Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim."

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Göksel Gümüşdağ'ın son durumu belli oldu!
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