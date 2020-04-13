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'e maaş şoku! Corona virüsü sonrası...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınması, kulüpleri ekonomik olarak zor bir duruma soktu. Gelirleri azalan takımlar, futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başladı. , ve gibi devler, oyuncularının indirime gitmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 'in de formasını giydiği 'de, yönetim ile oyuncular maaş indirimi konusunda anlaşamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 20:11 ABONE OL
Mesut Özil'e maaş şoku! Corona virüsü sonrası...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.

Liglerin ertelenmesiyle birçok gelir kalemini kaybeden ve ekonomik olarak zor günler yaşayan kulüpler, ilk iş olarak futbolcularla maaş indirimi için masaya oturmaya başladı.

Yönetimler, oyunculardan fedakarlık beklerken Juventus, Barcelona ve Real Madrid gibi devler anlaşma sağladı bile. Benzer bir operasyon başlatan Arsenal ise istediği sonucu alamadı.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Arsenal yönetimi ile futbolcular arasında bir görüşme gerçekleşti.

Topçular, başta yıldız isimler olmak üzere tüm takıma 12 ay boyuncu sürecek ve yüzde 12.5 oranında maaşlarında indirim teklif etti. Sözleşmesi bitecek veya kulübe yeni katılacak oyunculara da benzer bir teklif sunulacağı yazıldı.

Ancak Mesut Özil ve arkadaşları, bu öneriyi kabul etmediler. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hem Arsenal'in hem de Premier Lig'in en çok kazanan futbolcuları arasında başı çekiyor.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde futbolcularla bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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Mesut Özil'e maaş şoku! Corona virüsü sonrası...
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