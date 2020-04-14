Erol Bulut'tan çok net Fenerbahçe açıklaması

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ve bu sezon Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla Süper Lig'in en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelen ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, sarı lacivertli ekibin başına geçme ihtimaliyle ilgili çok net açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.4.2020 22:51Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 23:04ABONE OL
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 6. sırada bulunan ve ligin dikkat çeken takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'un adı son dönemde sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyor.