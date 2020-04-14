Erol Bulut'tan çok net Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 6. sırada bulunan ve ligin dikkat çeken takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'un adı son dönemde sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyor.