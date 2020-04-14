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'tan çok net açıklaması

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ve bu sezon Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla Süper Lig'in en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelen ve adı sık sık ile anılan , sarı lacivertli ekibin başına geçme ihtimaliyle ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 23:04 ABONE OL
Erol Bulut'tan çok net Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 6. sırada bulunan ve ligin dikkat çeken takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör 'un adı son dönemde sıklıkla ile anılıyor.

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Erol Bulut'tan çok net Fenerbahçe açıklaması
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