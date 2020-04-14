Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar'dan Türk filmi önerisi! "Çocuklar gibi ağladım"

'dan Türk filmi önerisi! "Çocuklar gibi ağladım"

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı , corona virüsü için evinden dışarı çıkmayanlardan. Herkes gibi evinden film izleyerek zamanını geçiren Neymar'dan, takipçilerine öneri geldi. Neymar, takipçilerine 7. filmini önerdi...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 13:06 ABONE OL
Neymar'dan Türk filmi önerisi! Çocuklar gibi ağladım

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain forması terleten Brezilyalı süperstar Neymar'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi...

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, birçok ligin ertelenmesine sebebiyet vermişti. Ertelenen liglerden biri de Fransa Ligi olurken, PSG'nin süperstarı Neymar, evde yaptığı aktviteleri hayranlarıyla paylaşarak keyifli dakikalar geçiriyordu.

Dünyaca ünlü film ve dizi paylaşım portalında yayınlanan "7. Koğuştaki Mucize" filmi, bu platformda izleyicilere sunulan tercihler arasında yer almıştı.

Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmini izlediğini ve bir çocuk gibi ağladığını itiraf etti.

İşte Neymar'ın o paylaşımı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Neymar'dan Türk filmi önerisi! "Çocuklar gibi ağladım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA