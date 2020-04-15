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'den örnek karar!

Son dakika corona virüsü haberleri... Ligi devi , corona virüsü ile ilgili örnek bir karara imza attı. ekibi, maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 17:03 ABONE OL
Arsenal'den örnek karar!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.

Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.

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Arsenal'den örnek karar!
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