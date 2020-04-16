Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın yorumu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği ancak başarısız bir dönem geçiren ve 6 ay sonunda görevine son verilen teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulüpte geçirdiği günler hakkında konuştu. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'TA YAŞADIĞIM EN GURUR VERİCİ ANDI"

"Beşiktaş'ın bana hissettirdiği tek şey gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç vardı. 6 hafta sonuçlar olumsuzdu, sonra 6 hafta üst üste kazandık, çok iyi hissettiğim bir dönem olmuştu, tribünlerin çağırdığı... Ön planda olmayı seven birisi değilimdir. Maçtan sonra soyunma odasına gittim, tribünden çağrıldığımı söylediler. 5.-6. maç 'Abdullah Avcı istifa!', 11-12. maç 'Abdullah Avcı, tribüne!', ondan sonra da 1 ay sonra da görevinden ayrılabiliyorsun. Tribünlere çağırılmam, Beşiktaş'ta yaşadığım en gurur verici andı."

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"ZORLUKLARI BİLEREK GELDİM"

"6 ay kalacağım diye gelmez kimse, herkes iyi şeyler yapmak için gelir. Zorlukları bilerek geldim. 6 ay, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu. Olumsuz anlarda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Ben de bu şekilde hareket ettim."

"SERGEN YALÇIN'IN BAŞARILI OLMASI ÖNEMLİ"

"Sergen Yalçın, çok özel bir futbolcuydu. Belki istikrarlı oynamadı ama çok özel bir yetenekti. Umarım antrenör olarak da iyi şekilde devam eder. Camianın içinden yetişmiş birisi. Başarılar diliyorum. Başarılı olması hem o, hem kulüp, hem Türk antrenörler adına önemli."