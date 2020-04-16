Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı yıldıza bir talip daha!

Galatasaraylı yıldıza bir talip daha!

'ın sezon başında takımı Fulham'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak beklenen performans gösteremediği için Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız 'e bir teklif daha var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 08:40 ABONE OL
Galatasaraylı yıldıza bir talip daha!

alatasaray'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Babel'e Belçika ekibi Anderlecht'in dışında Fransız temsilcisi Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.

32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin Galatasaray'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Takvim'in haberine göre Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.

GALATASARAY YILDIZ İSİMLE ANLAŞTI! İŞTE O RAKAM...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı yıldıza bir talip daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA