İşte UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle yerel ligler ve uluslararası futbol organizasyonları bir süredir oynanamazken, gözler 23 Nisan'da yapılacak toplantıya çevrildi. UEFA'nın, video konferans yöntemiyle ve 55 ülke federasyonunun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda önemli kararlar alması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 29 Ağustos, Polonya'nın Gdansk şehrindeki Avrupa Ligi finalini ise 26 Ağustos'ta oynatmayı planlayan UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final turları için iki seçenek üzerinde duruyor.

Bunlardan ilki çeyrek final ve yarı final maçlarını iki ayaklı olarak temmuz ve ağustos aylarında oynatmak.

İkinci seçenek ise bu müsabakaları, yerel liglerin sona ermesinin ardından tek ayaklı olarak bir hafta içinde oynatmak.

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AVRUPA LİGİ'NDE DURUM BELİRSİZ

UEFA, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği Avrupa Ligi için ise henüz bir karara varamadı. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.