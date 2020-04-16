Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? İşte o görüşme

Beşiktaş'ta kötü geçen dönemin ardından kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a giden Oğuzhan Özyakup'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun Feyenoord'da kalabileceği ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği yazıldı.

Hollanda takımı, öncelikle sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli teknik adam Dick Advocaat'la masaya oturdu. Hollandalı teknik adamla anlaşma noktasına gelinirken, transfer görüşmeleri de gerçekeleşti.

72 yaşındaki hoca, Beşiktaşlı Oğuzhan'ın gelecek yıl da takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, siyah-beyazlı ekibin Oğuzhan için kesin bir karar vermediğini, Beşiktaş'tan gelecek habere göre oyuncuyu alabileceklerini iletti.

Oğuzhan Özyakup ile ilgili bir haber yapan De Telegraaf ise ilginç bir iddiada bulundu. Milli futbolcunun Feyenoord'da kalmak istediğini duyuran gazete, milli futbolcunun indirim yapması gerektiğini yazdı. 27 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş aldığını ve özellikle corona virüsü sonrası yaşanacak kriz döneminde bu paraların ödenmesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

Öte yandan Dick Advocaat, Oğuzhan için şu sözleri söylemişti: "Fenerbahçe'de çalışırken Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim."

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