Karius’un gözünü para bürüdü!

Beşiktaş'ta Loris Karius'un kulübe gönderdiği fesih ihtarı sonrası oyuncuyla aradaki bağlar tamamen koptu. Yönetim, "Ocak ve şubat maaşını ödeyelim git" derken Karius'un talebi ise "5 aylık maaşımı istiyorum" oldu. Yöneticiler konuyla ilgili, "Biz ocak ve şubatı ödemek için teklif yaptık ancak kabul etmedi. Martın ortasından bu yana oynanmayan bir lig varken neden 2.5 aylık sürenin daha parasını ödeyelim" değerlendirmesinde bulundu.