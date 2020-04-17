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Karius’un gözünü para bürüdü!

’tan geçmişe yönelik alacakları ile nisan ve mayıs maaşlarını da isteyen Karius’un ‘İki aylık ödeme yapalım’ teklifini reddettiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Karius’un gözünü para bürüdü!
Beşiktaş'ta Loris Karius'un kulübe gönderdiği fesih ihtarı sonrası oyuncuyla aradaki bağlar tamamen koptu. Yönetim, "Ocak ve şubat maaşını ödeyelim git" derken Karius'un talebi ise "5 aylık maaşımı istiyorum" oldu. Yöneticiler konuyla ilgili, "Kendisi bizden oynamadığı süreyi de istiyor. Bu talebin kabul edilmesi mümkün değil. Biz ocak ve şubatı ödemek için teklif yaptık ancak kabul etmedi. Martın ortasından bu yana oynanmayan bir lig varken neden 2.5 aylık sürenin daha parasını ödeyelim" değerlendirmesinde bulundu.
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Karius’un gözünü para bürüdü!
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