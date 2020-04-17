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Maicon'dan 'a iyi haber!

Corona virüsü sonrası radikal kararlar almaya hazırlanan 'a Maicon'dan iyi haber geldi. ekiplerinden Al-Nasr Riyad'da forma giyen Maicon, kulübünde kalmak istediğini belirtti. Yeni futbolcular alabilmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı savunmacıyı satarak transfere kaynak oluşturacak.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 19:41 ABONE OL
Maicon'dan Galatasaray'a iyi haber!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arabistan yerel kaynaklarından Almowaten.net'in haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un bonservisini almak istiyor.

ARAP KULÜBÜ KALMASINI İSTİYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından memnun olduğu ve takımda kalması yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.

MAICON TAKIMINDA MUTLU
31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu, Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giydi. Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.

Galatasaray, KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."

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Maicon'dan Galatasaray'a iyi haber!
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