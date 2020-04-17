Yıllar sonra itiraf etti! Chelsea ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı bir transfer itirafı geldi. Deneyimli teknik adamın siyah-beyazlı ekipte top koşturduğu dönemde takım arkadaşı olan Okan Koç, Chelsea'nin Sergen'e olan ilgisini anlattı.



Radyospor'a konuşan Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye, 'Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim.' demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği, "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözleri üzerine ise Koç, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." dedi.

2003-2004 sezonunda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda İngiliz devi Chelsea'ye konuk olmuş ve mücadeleyi deplasmanda Sergen Yalçın'ın 2 golüyle kazanmıştı.

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