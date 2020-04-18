"Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra..."

Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Hugo Sanchez eflatun beyazlıların Ronaldo'nun ayrılığının ardından Kane'i almayarak hata yaptığını belirtti.

Real Madrid'in Ronaldo gibi bir ismi kaybettikten sonra iyi bir transfer politikası izlemediğini belirten Sanchez "Ronaldo'nun ayrılığının ardından Kane alınsaydı belki de Real Madrid sportif olarak bu kadar yara almayacaktı. Bence gelecek sezon için onunla anlaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

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