Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra..."

" ayrıldıktan sonra..."

'in efsane isimlerinden , eflatun-beyazlıların 'nun ayrılmasının ardından Tottenham'dan 'i almayarak hata yaptığını söyledi...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 15:23 ABONE OL
Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra...

Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Hugo Sanchez eflatun beyazlıların Ronaldo'nun ayrılığının ardından Kane'i almayarak hata yaptığını belirtti.

Real Madrid'in Ronaldo gibi bir ismi kaybettikten sonra iyi bir transfer politikası izlemediğini belirten Sanchez "Ronaldo'nun ayrılığının ardından Kane alınsaydı belki de Real Madrid sportif olarak bu kadar yara almayacaktı. Bence gelecek sezon için onunla anlaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral’ın Yeniden doğuşu Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor MLS o tarihe kadar askıya alındı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
"Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA