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Eski Galatasaraylıdan flaş Zlatan Ibrahimovic yorumu: ve Cristianp Ronaldo ile aynı seviyede

Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'in ve ile aynı seviyede bir futbolcu olduğunu söyledi. Mancini, adı Galatasaray ile anılan İtalyan forvet hakkında da konuştu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:13 ABONE OL
Eski Galatasaraylıdan flaş Zlatan Ibrahimovic yorumu: Lionel Messi ve Cristianp Ronaldo ile aynı seviyede

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Zlatan İbrahimovic için, "Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Zlatan, Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu" dedi.

İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. Eski futbolcusu İbrahimovic'i öven Mancini, "Zlatan, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu. Nereye giderse gitsin, birçok şampiyonluklar kazandı ve goller attı. Bu sezon Milan'da da iyi işler çıkardı. Ancak gelecek için planlarının ne olduğunu bilmiyorum" dedi.


Zlatan Ibrahimovic ve Roberto Mancini

Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'yi de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mario kaliteli bir oyuncu. Sadece futbolu düşünüyorsa ona birçok kapı açıktır" yorumunu yaptı.

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Eski Galatasaraylıdan flaş Zlatan Ibrahimovic yorumu: Lionel Messi ve Cristianp Ronaldo ile aynı seviyede
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