Falcao'ya büyük övgü! "Gol attıkça..."

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takımına büyük katkı sağlayan ve taraftarların sevgisini kazanan Oscar Cordoba, karantina günlerinden Beşiktaş'a, Falcao'dan özel hayatına kadar birçok konuda konuştu. Eski kaleci, vatandaşı Falcao'dan övgüyle bahsetti.

"FALCAO'YA GÜVENİYORUM"

Oscar Cordoba, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'da yükselişe geçtiğini belirterek, "Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor" şeklinde konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ AÇIKLADI

50 yaşındaki eski kaleci, Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Premier Lig devlerinden de teklifler aldığını itiraf etti. Cordoba, "Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da Arsenal ile görüştüm. Wenger ile Paris'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım" ifadelerini kullandı.

"DİZİ İZLİYORUM"

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmadığını aktaran Cordoba sözleri şöyle bitirdi: Kolombiya'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz. Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde.

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