Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao'ya büyük övgü! "Gol attıkça..."

Falcao'ya büyük övgü! "Gol attıkça..."

'ın 100. yıl şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden biri olan Kolombiyalı kaleci , çok özel açıklamalar yaptı. Corona virüsü sürecinde neler yaptığını anlatan eski file bekçisi, forması giyen vatandaşı 'dan da övgüyle bahsetti. Cordoba, "Falcao gol attıkça kendini geliştiriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 21:33 ABONE OL
Falcao'ya büyük övgü! Gol attıkça...

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takımına büyük katkı sağlayan ve taraftarların sevgisini kazanan Oscar Cordoba, karantina günlerinden Beşiktaş'a, Falcao'dan özel hayatına kadar birçok konuda konuştu. Eski kaleci, vatandaşı Falcao'dan övgüyle bahsetti.

"FALCAO'YA GÜVENİYORUM"
Oscar Cordoba, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'da yükselişe geçtiğini belirterek, "Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor" şeklinde konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ AÇIKLADI

50 yaşındaki eski kaleci, Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Premier Lig devlerinden de teklifler aldığını itiraf etti. Cordoba, "Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da Arsenal ile görüştüm. Wenger ile Paris'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım" ifadelerini kullandı.

"DİZİ İZLİYORUM"
Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmadığını aktaran Cordoba sözleri şöyle bitirdi: Kolombiya'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz. Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde.

Galatasaray'a yeni Drogba! Michy Batshuayi Radamel Falcao'ya inanılmaz teklif! G.Saray Falcao'nun alternatifini belirledi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao'ya büyük övgü! "Gol attıkça..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA