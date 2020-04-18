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Falette'in şanssızlığı!

'nin devre arasında Zanka yerine kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli kulüpte büyük şanssızlıklar yaşadı. İlk olarak lisansı çıkartılamayan Falette, daha sonra formayı kaptığında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Gineli futbolcu son olarak corona virüsü nedeniyle takımdan uzak kaldı...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:35 ABONE OL
Falette'in Fenerbahçe şanssızlığı!

Fenerbahçe'nin devre arasında büyük zorluklarla transfer ettiği Simon Falette'nin yakasını şanssızlıklar bırakmadı. Önce harcama limiti nedeniyle durumu 1 ay muallakta kaldı. Comolli istifasına neden olarak onu gösterdi.

Ersun Yanal 4 hafta kulübeye mahkum etti. Antalya'da mecburen oynatılırken, şansı iyi değerlendirse de Trabzon'la kupada oynanan maçta sakatlandı. 3 maç kaçırırken lige verilen arayla da formasına doyamadan eve kapandı.

Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen koronavirüs arası Gineli oyuncunun kendini kanıtlamak için, her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu.

Eintracht Frankfurt'ta da şanssız bir dönem geçirip, sadece 1 maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Simon Falette, İstanbul'da aradığı ortamı bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı.

Takımdaki herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falette, Hürriyet'in haberine göre İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevmesine karşın takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.

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Falette'in Fenerbahçe şanssızlığı!
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