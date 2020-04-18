Fenerbahçe, 21 yıldır evinde kaybetmediği Galatasaray'a bu sezon sahasında 3-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray uzun seriye son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetinden önce en son Süper Lig'de 1999-2000 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti görebilmişti. Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı o sezonda galibiyeti getiren golleri Márcio Mixirica ve Hasan Şaş kaydederken Fenerbahçe'nin golü ise Moldovan'dan gelmişti. Söz konusu maçı yöneten Hakem Muhittin Boşat'ın yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'du. İşte tesadüf de burada başlıyor.

Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandığı maçı bu kez Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy'du.



1999 YILINDA OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ





BU SEZON OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ





SALİH UÇAN GALATASARAY'I CANLI YAYINDA AÇIKLADI!