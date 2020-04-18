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G.Saray’ın ’de kazandığı son 2 maçta ilginç tesadüf!

- derbisinde ilginç tesadüf... Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21 sene aradan sonra Fenerbahçe'yi bu sezon 3-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'ın bu maçtaki galibiyetiyle 1999 yılındaki galibiyeti arasında ilginç benzerlik ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 10:29 ABONE OL
G.Saray’ın Kadıköy’de kazandığı son 2 maçta ilginç tesadüf!

Fenerbahçe, 21 yıldır evinde kaybetmediği Galatasaray'a bu sezon sahasında 3-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray uzun seriye son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetinden önce en son Süper Lig'de 1999-2000 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti görebilmişti. Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı o sezonda galibiyeti getiren golleri Márcio Mixirica ve Hasan Şaş kaydederken Fenerbahçe'nin golü ise Moldovan'dan gelmişti. Söz konusu maçı yöneten Hakem Muhittin Boşat'ın yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'du. İşte tesadüf de burada başlıyor.

Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandığı maçı bu kez Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılarından biri ise Fahir Ersoy'un oğlu Kerem Ersoy'du.

1999 YILINDA OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ


BU SEZON OYNANAN MAÇIN HAKEM LİSTESİ

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G.Saray’ın Kadıköy’de kazandığı son 2 maçta ilginç tesadüf!
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